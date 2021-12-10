Минимум 24 человека пострадали в массовом ДТП в Японии

На национальной автомагистрали в японском городе Комаки префектуры Айти в пятницу, 10 декабря, произошла авария с участием более 20 автомобилей. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 24 человека, сообщает NHK.

«По данным пожарной службы, в этой аварии в общей сложности 24 человека пострадали, и сейчас им оказывается помощь в больницах», — передает корпорация.

В частности, в ДТП был тяжелые травмы получил 54-летний мужчина.



Как уточняет телеканал, участок трассы, на котором произошел инцидент, имеет хорошую видимость и представляет собой прямую дорогу с шестью полосами движения.

Полиция выясняет подробности происшествия.

9 декабря в Японии десять детей пострадали в результате наезда автомобиля. Легковушка врезалась в группу детей в городе Хигасиура, префектура Айти. По данным пожарной службы, в результате аварии в больницу были доставлены три мальчика и семь девочек с легкими травмами. За рулем автомобиля находился 74-летний мужчина. Он был также доставлен в больницу с жалобами на плохое самочувствие.