В Японии десять детей пострадали в результате наезда автомобиля

По меньшей мере десять детей — воспитанников детского сада — пострадали в результате наезда автомобиля в городе Хигасиура в центральной части Японии.

«Утром 9-го числа легковой автомобиль врезался в группу детей в городе Хигасиура, префектура Айти. Десять человек получили легкие ранения. По данным пожарной службы, в результате аварии в больницу были доставлены три мальчика и семь девочек с легкими травмами», — передает CBC News.

Уточняется, что за рулем автомобиля находился 74-летний мужчина. Он был также доставлен в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Сотрудники полиции начали расследование для выяснения причин произошедшего.

По данным журналистов, в последние годы в Японии участились инциденты с пожилыми водителями. Полиция призывает пенсионеров добровольно отказываться от прав вождения в случае неуверенности в своих силах.

22 октября сообщалось, что три человека получили травмы в результате столкновения такси и большегруза, который из-за аварии сбил пешеходов, в токийском районе Тайто. После столкновения с такси грузовик отбросило на пешеходов. В результате пострадали три человека: 70-летний водитель легкового автомобиля, а также две женщины 20 и 50 лет, которые шли по улице.