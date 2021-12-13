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Президент ЮАР заболел COVID-19

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Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса получил положительный тест на коронавирус. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщается на сайте администрации президента.

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«Президент Сирил Рамафоса проходит курс лечения от легких симптомов COVID-19 после положительного результата теста на вирусную инфекцию сегодня», — сообщила пресс-служба администрации.

Отмечается, что Рамафоса полностью вакцинирован и сейчас находится в самоизоляции в законодательной столице республики, Кейптауне.
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По словам Рамафосы, его собственная инфекция «служит предостережением для всех людей в стране, которые должны быть вакцинированы и сохранять бдительность в отношении заражения».

12 декабря в Новой Москве у пятерых граждан из африканских стран заподозрили коронавирус, вызванный новым штаммом «Омикрон».

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, госпитализировали с коронавирусом или его симптомами. В результате исследований у двоих пациентов был выявлен штамм «Омикрон», еще у четырех — штамм «Дельта».

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новой вариацией коронавируса, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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