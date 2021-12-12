Блинкен рассказал о процессе приема Украины и Грузии в НАТО

Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО при условии соответствия предъявляемым требованиям. Об этом 12 декабря в интервью телеканалу NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Альянс подтвердил еще в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство в нем и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса об их вступлении», — сказал он.

Также Блинкен подчеркнул, что уже с момента своего основания и до настоящего момента НАТО ясно дает понять, что всегда держит свои двери открытыми для любых европейских стран, стремящихся к членству в альянсе и при этом отвечающих всем необходимым критериям.

Ранее, 20 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Он добавил, что для республики вступление в альянс — не только вопрос безопасности, но и развития демократии и экономики. Именно поэтому стране необходимо продолжать политику реформ, чтобы быть готовой к вступлению в альянс в любой момент, подчеркнул глава оборонного ведомства.

До этого, 18 октября, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил «Известиям», что перспектива вступления Грузии в НАТО абсолютно нереальна. Эксперт отметил, что вступление республики в Североатлантический альянс нужно конгрессу США, поскольку там продолжают вести линию, что Россия — враг, которого необходимо сдерживать.

17 октября в американском военном ведомстве заявили о готовности США принять Грузию и Украину в НАТО. При этом отмечалось, что для этого две страны должны будут сделать необходимые для членства в альянсе изменения.

5 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: вступление в объединение Грузии и Украины произойдет, но не в ближайшем будущем. Он добавил, что Североатлантическому альянсу нужно активизировать усилия и сделать больше для стран, желающих присоединиться.