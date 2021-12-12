Прямой эфир
Спорт
Ферстаппен стал чемпионом сезона 2021 года «Формулы-1»
Мир
Польша пригрозила прекратить взносы в ЕС и наложить вето на европейские решения
Мир
В Южной Корее у прибывшего из России гражданина выявили «Омикрон»
Мир
G7 предупредила РФ о последствиях в случае нападения на Украину
Политика
Путин объяснил досрочное погашение внешних долгов России в 2000-х годах
Мир
В Совбезе РФ указали на антироссийскую направленность организованного США «Саммита за демократию»
Происшествия
Водитель Kia погиб в ДТП с тремя «КамАЗами»
Общество
Бастрыкин поручил доложить о деле школьниц после избиения пенсионера
Мир
В США заявили о подготовке контрмер на случай нападения РФ на Украину
Спорт
Mercedes подал протесты на результат гонки Гран-при ОАЭ «Формулы-1»

Блинкен рассказал о процессе приема Украины и Грузии в НАТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО при условии соответствия предъявляемым требованиям. Об этом 12 декабря в интервью телеканалу NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Альянс подтвердил еще в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство в нем и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса об их вступлении», — сказал он.

Принцип закрытых дверей: что может остановить сближение Киева с НАТО
И какую роль Греция способна сыграть в неприсоединении Украины к Североатлантическому альянсу

Также Блинкен подчеркнул, что уже с момента своего основания и до настоящего момента НАТО ясно дает понять, что всегда держит свои двери открытыми для любых европейских стран, стремящихся к членству в альянсе и при этом отвечающих всем необходимым критериям.

Ранее, 20 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Он добавил, что для республики вступление в альянс — не только вопрос безопасности, но и развития демократии и экономики. Именно поэтому стране необходимо продолжать политику реформ, чтобы быть готовой к вступлению в альянс в любой момент, подчеркнул глава оборонного ведомства.

До этого, 18 октября, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил «Известиям», что перспектива вступления Грузии в НАТО абсолютно нереальна. Эксперт отметил, что вступление республики в Североатлантический альянс нужно конгрессу США, поскольку там продолжают вести линию, что Россия — враг, которого необходимо сдерживать.

17 октября в американском военном ведомстве заявили о готовности США принять Грузию и Украину в НАТО. При этом отмечалось, что для этого две страны должны будут сделать необходимые для членства в альянсе изменения.

5 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: вступление в объединение Грузии и Украины произойдет, но не в ближайшем будущем. Он добавил, что Североатлантическому альянсу нужно активизировать усилия и сделать больше для стран, желающих присоединиться.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021