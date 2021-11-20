Глава минобороны Украины рассказал о решении вопроса вступления в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом он сообщил 19 ноября на брифинге с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне, пишет «РБК-Украина».

«Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО», — отметил министр.

Резников добавил, что для Украины вступление в НАТО — это не только вопрос безопасности, но и развития демократии и экономики. Поэтому стране необходимо продолжать политику реформ, чтобы быть готовой к вступлению в альянс в любой момент.

«Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято», — уверен Резников.

Украинский министр обороны начал в четверг, 28 ноября, свое американское турне. Он встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином, договорившись наращивать военный потенциал Украины, и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.

По данным агентства Bloomberg, Резников попросил главу Пентагона о дополнительной помощи в защите воздушного пространства и побережья страны. На это Остин ответил, что США готовы стоять «плечом к плечу» с Украиной.

29 октября минобороны Украины заявило о возможности получения в распоряжение вооруженных сил республики новой британской ракеты Brimstone Sea Spear. Неделей ранее украинские военные уже получили от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Общая стоимость груза составляет $60 млн. Это уже третья подобная партия.