Министр обороны Украины попросил у США помощи в защите страны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что попросил главу Пентагона Ллойда Остина о дополнительной помощи в защите воздушного пространства и побережья страны. Об этом 19 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что диалог состоялся в рамках визита украинской делегацией США и Канады.

«Нам нужно прикрыть наше небо и наше море», — заявил Резников после встречи с главой Пентагона.

По данным агентства, Резников доволен тем, что Остин пообещал стоять «плечом к плечу» с Украиной в условиях якобы нарастания напряженности на границе с Россией.

11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения возможной подготовки Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления некой «секретной информации», которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

После появления публикации первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения на Украину. Он подчеркнул: Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материал Bloomberg является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Песков подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.

Кроме того, Песков отметил, что учения Североатлантического альянса в черноморском регионе являются предметом обеспокоенности российского лидера. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.