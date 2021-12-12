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Журналист заявил о переборе с мужественностью в российских барбершопах

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Испанский журналист Хавьер Колас раскритиковал мужские парикмахерские в России, заявив, что они «трещат от тестостерона». Своим мнением он поделился в статье для испанского издания El Mundo.

По словам обозревателя, граждане России придают большое значение маскулинности (совокупности психических и поведенческих особенностей, свойственным мужчинам). Колас добавил, что в данном случае речь идет о том, что мужчины считают заботу о внешнем виде скорее табу, чем нормой.

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Журналист обратил внимание и на наличие в московских парикмахерских помещений, где на стенах находятся фотографии суровых мужчин с бородой. При этом Колас заявил, что посетители могут заметить и изображения татуировок в стиле «сделано в Магадане».

Вместе с тем обозреватель выразил свое мнение относительно того, что подобные аксессуары, видимо, позволяют мужчинам чувствовать себя мужественнее даже тогда, когда они «отстригают челку».

Ранее, 21 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что дискуссия западных стран о гендерных правах мужчин и женщин перешла границы и стала фантасмагорической. Глава государства добавил, что подобные шаги Запада ошибочно несут под «знаменем прогресса».

25 октября читатели американского сайта Breitbart, которые разделяют правые взгляды, поддержали мнение Путина. Пользователи Сети отметили, что «хоть кто-то высказался по-взрослому».

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