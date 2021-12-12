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Мужчина открыл стрельбу в кафе и напал на правоохранителей под Тулой

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Житель города Суворов Тульской области открыл стрельбу и ранил одного человека в кафе, после чего ударил по лицу сотрудника Росгвардии и сотрудницу МВД, предпринявших попытки для его задержания. Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. По данным следствия, между двумя посетителями кафе в Суворове начался конфликт, в разгар которого 39-летний мужчина достал пистолет, предположительно травматический. Злоумышленник произвел выстрел в своего 27-летнего знакомого. В результате мужчина получил ранение в области живота.

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На место происшествия прибыли сотрудники территориальных отделов МВД и Росгвардии. Однако дебошир отказался проследовать в отдел полиции, попытавшись скрыться. При пресечении противоправных действий мужчина ударил кулаком по лицу сотрудника Росгвардии, затем ударил рукой по лицу женщину-дознавателя из МВД.

Нарушителя задержать удалось, им оказался местный житель 1982 года рождения. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела. Он подозревается в совершении​ двух эпизодов​ преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее, 7 декабря стрельба произошла в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Огонь открыл посетитель Сергей Глазов. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники центра, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) уточнили, что конфликт произошел из-за того, что посетитель отказался надеть маску. Очевидцы рассказали, что мужчина говорил о мировом заговоре и сомневался в существовании коронавируса.

8 декабря злоумышленник признал вину в убийстве. 9 декабря Пресненский суд Москвы отправил Глазова под арест до 7 февраля 2022 года. Мужчине предъявили обвинения по трем статьям УК.

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