Суд арестовал устроившего стрельбу в московском МФЦ

Пресненский суд Москвы 9 декабря отправил под арест Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке столицы. Обвиняемый проведет в СИЗО ближайшие два месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Глазову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 7 февраля 2022 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в этот же день мужчине предъявили обвинения по трем статьям УК.

«Глазову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица; обороте оружия», — рассказали в суде.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

В Общественной наблюдательной комиссии уточнили, что конфликт произошел из-за того, что Глазов отказался надеть маску.

Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.