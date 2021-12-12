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В Кремле опровергли версии о попытках Байдена напугать Путина

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Американские коллеги сразу после завершения беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стали рассказывать про ужастики, как их президент пугал российского, но это не так, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

Он указал, что разговор был взаимоуважительный.

«По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позвонил», — добавил представитель Кремля.

Ранее в этот день он напомнил, что вводить какие-то санкции против России и не испытывать страдания самому — невозможно. Это понимают все в мире.

Также, по словам Пескова, в ходе переговоров лидеры общаются конкретно, не терпя разночтений, несмотря на дружественный характер бесед.

Онлайн-саммит РФ и США прошел 7 декабря в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длились порядка двух часов. В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер.

В ходе разговора обсуждались ситуация на Украине, расширение НАТО на восток, Афганистан, иранская ядерная программа, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.

9 декабря состоялись переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США. Они длились около полутора часа. В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своей беседе с Путиным, состоявшейся днем ранее.

Байден пообещал Зеленскому, что США введут жесткие санкции против России в случае агрессии с ее стороны. Лидеры также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ в Украине.

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