Дело возбудили против сотрудника ДПС после незаконной охоты под Калугой

В отношении инспектора ДПС из Подмосковья возбудили уголовное дело после незаконной охоты на оленя в Калужской области. Об этом сообщила в субботу, 11 декабря, пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

О том, что сотрудник ДПС подозревается в незаконной охоте, стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что по результатам служебной проверки мужчина был уволен по отрицательным мотивам.

Согласно данным ведомства, в ночь на 9 декабря 34-летний инспектор на особо охраняемой территории госкомплекса «Таруса» в Жуковском районе Калужской области выстрелил из винтовки в пятнистого оленя. Животное погибло, а нарушителя на месте происшествия застали работники комплекса.

«Тарусе» был причинен ущерб на 300 тыс. рублей.

Возбуждено дело по ст. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Ранее, 6 декабря, в СКР состоялся допрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте. Детали допроса депутат раскрывать отказался. 2 декабря «Известиям» сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении парламентария.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. «За» проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

До этого, 19 ноября, Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.