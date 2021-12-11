Стало известно об отказе США от дополнительной военной помощи Киеву

Администрация США подготовила пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму $200 млн в последние недели, но воздержалась от доставки, несмотря на призывы Киева и некоторых законодателей. Об этом 10 декабря сообщил NBC со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников телеканала, Вашингтон рассматривает ряд других вариантов помощи Украине, включая гораздо больший пакет. Отмечается, что он будет одобрен в случае возможного вторжения России.

Кроме того, источник оценил слова советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о словах американского лидера президенту России Владимиру Путину, что если Россия начнет вторжение на Украину, то США наложат жесткие санкции на Москву и направят дополнительную военную помощь Украине.

По его мнению, Салливан имел в виду гораздо более крупный пакет потенциальной помощи, а не груз на $200 млн.

Как добавляют три источника СМИ, задержка отправки партии оружия и военной техники объясняется необходимостью дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности и сохранению рычагов влияния в случае нападения России на Украину.

Один из них уточняет, что пакет помощи Украине меньшего размера рассматривался Байденом около месяца. О нем планировалось объявить на прошлой неделе, но Белый дом отложил принятие окончательного решения.

Отмечается, что Украина запросила системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, боеприпасы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и предметы медицинского назначения.

Просьбу о помощи Киев отправил месяц назад, однако теперь украинская сторона озадачена ее отсутствием, отмечает издание. По словам источника, знакомого с ситуацией, в правительстве Украины разочарованы данным решением Белого дома.

Как отмечают журналисты, на запрос о комментарии Белый дом, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского от комментариев отказался.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости «расширить военную помощь Украине». Только твердая решимость США и НАТО сможет противостоять России, уверен он.

При этом 8 декабря официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что на этой неделе отправят Киеву последнюю в этом году партию военной помощи.

7 декабря сообщалось, что проект оборонного бюджета США предполагает выделение $300 млн на военную помощь Украине. Это на $50 млн больше запроса Белого дома. Кроме того, американскими властями предусмотрено выделение $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) России. По оценкам экспертов, это выше на $569,8 млн, чем запрос американской администрации.

22 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов поблагодарил США за оказанную помощь в военной сфере. Неделей ранее Вашингтон передал Киеву около 80 т боеприпасов. Эти поставки — часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка на Украину военных советников и вооружения странами Запада ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения.