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Премьер Польши выдвинул России ультиматум

Премьер Польши: Россия должна решить, она будет с Европой или против нее
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 декабря выдвинул России ультиматум по поводу дальнейших взаимоотношений Москвы с европейскими странами.

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«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — заявил Моравецкий в интервью изданию la Repubblica.

Как считает польский премьер, РФ «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу».

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — заявил польский премьер.

Кроме того, по его словам, Запад не должен показывать слабость, соглашаясь на запуск газопровода «Северный поток — 2», который «должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что Моравецкий намерен убедить нового канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что СП-2 якобы опасен для Европы.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении других стран увидеть в России противника. При этом, по его словам, Россия не становилась врагом ни одной стране.

8 декабря российский лидер отметил, что НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Путин подчеркнул, что альянс «объявляет Россию своим противником». Вместе с тем он заметил, что Россия не стремится ни к какой конфронтации.

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