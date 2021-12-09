Премьер Польши решил убедить нового канцлера ФРГ в опасности СП-2

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убедить нового канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что «Северный поток – 2» якобы опасен для Европы. Об этом он заявил 9 декабря на брифинге в Риме по итогам встречи с главой итальянского правительства Марио Драги.

«Я буду убеждать канцлера Шольца в том, что нельзя поддаваться давлению со стороны России, а также, что нельзя позволить, чтобы «Северный поток – 2» был инструментом шантажа Украины, Польши, ЕС», — сказал он.

Также он добавил, что из Германии звучат заявления о том, что в случае усиления напряженности на российско-украинской границе, ФРГ рассмотрит исключение «Северного потока – 2» из операционной деятельности. Моравецкий отметил, что рад таким посылам, но они звучат слишком поздно.

Встреча Моравецкого и Шольца планируется в Варшаве в воскресенье, 12 декабря.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток – 2» — коммерческий, а не политический проект, который реализуется совместно с европейскими партнерами.

8 декабря в Германии заявили о попытках других стран сорвать проект СП-2. По словам экс-канцлера страны Герхарда Шредера, все попытки торпедировать проект СП-2 осуществляются не со стороны Германии.

5 декабря председатель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте, сопредседатель Христианско-социального союза (ХСС) Баварии Манфред Вебер призвал будущее правительство Германии закрыть проект газопровода «Северный поток – 2» в случае агрессии России против Украины.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал недостоверной информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину. Он отметил, что именно ВСУ сообщают о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены США, и ударных беспилотников, произведенных в Турции.

Президент РФ назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

В свою очередь, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил 5 декабря, что остановить «Северный поток – 2» уже не представляется возможным — «слишком поздно».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.