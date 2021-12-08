В Германии заявили о попытках других стран сорвать проект СП-2

Все попытки торпедировать проект «Северный поток – 2» (СП-2) осуществляются не со стороны Германии. Об этом в среду, 8 декабря, заявил экс-канцлер страны Герхард Шредер в эфире канала ntv.

Шредер отметил, что проект должен быть завершен, а также отметил, что он уже согласован.

«Все попытки торпедировать проект идут извне, а не изнутри», — сказал экс-канцлер ФРГ.

Днем ранее депутат бундестага Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозой остановки проекта «Северный поток – 2» в случае «вторжения» на Украину. По его словам, в этой ситуации переговоры являются подходящим способом «не допустить усиления давления России на своих соседей».

5 декабря председатель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте, сопредседатель Христианско-социального союза (ХСС) Баварии Манфред Вебер призвал будущее правительство Германии закрыть проект газопровода «Северный поток – 2» в случае агрессии России против Украины.

В свою очередь глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил 5 декабря, что остановить «Северный поток – 2» уже не представляется возможным — «слишком поздно». Однако, как подчеркнул эксперт, для Германии проект остается яблоком раздора как в отношениях с Украиной, так и с Соединенными Штатами.

1 декабря читатели Der Spiegel отреагировали на блокирование представителями Республиканской партии в сенате конгресса США проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. В частности, инициатива затрагивала введение дополнительных санкций против «Северного потока – 2».

Пользователи Сети призвали американцев «не совать свой нос в чужие дела». Некоторые высказали мнение, что европейская и энергетическая политика не должна касаться США, поскольку «это дело ФРГ».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.