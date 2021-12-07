В Бундестаге отвергли шантаж России «СП-2» из-за Украины

Депутат бундестага Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозой остановки проекта «Северный поток — 2» в случае «вторжения» на Украину. Об этом, как передает Oldenburger Onlinezeitung, парламентарий заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По его словам, в этой ситуации переговоры являются подходящим способом «не допустить усиления давления России на своих соседей».

«Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, также могут быть четко изложены за закрытыми дверями», — заявил Ламбсдорф.

7 декабря Елисейский дворец сообщил о том, что лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между Россией и Украиной. Политики выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.

Также уточнялось, что лидеры стран призвали уважать суверенитет Украины, а также «выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе».

5 декабря председатель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте, сопредседатель Христианско-социального союза (ХСС) Баварии Манфред Вебер призвал будущее правительство Германии закрыть проект газопровода «Северный поток – 2» в случае агрессии России против Украины.

По его словам, необходимо, чтобы курс Североатлантического альянса (НАТО) дал четко понять России, что «действия против Украины будут дорого стоить».

Вебер подчеркнул, что, если РФ «применит оружие, то тогда трубопроводу «Северный поток – 2» конец». Правительство Германии должно будет четко это озвучить, заявил он.

В свою очередь глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил 5 декабря, что остановить «Северный поток – 2» уже не представляется возможным — «слишком поздно». Однако, как подчеркнул эксперт, для Германии проект остается яблоком раздора как в отношениях с Украиной, так и с Соединенными Штатами.

По его мнению, остановка проекта немецкой стороной могла бы облегчить ситуацию для президента США Джо Байдена, но делать это сейчас же бессмысленно. Помимо этого, заметил Ишингер, для Германии, которая отказалась от АЭС и, более того, к 2030 году еще и намерена перестать использовать уголь, потребность в среднесрочной перспективе не снизится.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве видят «многочисленные утки» о якобы запланированной «агрессии», однако не слышат ни одного слова в адрес Киева. В совокупности с общим тяжелым фоном российско-американских отношений это — «достаточно сложная субстанция для обсуждения».

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Президенты Владимир Путин и Джо Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.