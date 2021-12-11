Прямой эфир
Спорт
Презентована экипировка российских спортсменов для Олимпиады в Пекине
Мир
Захарова высмеяла слова Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО
Мир
США поприветствовали решение суда в Лондоне об экстрадиции Ассанжа
Спорт
Карлсен обыграл Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам
Мир
РФ закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона»
Наука
Центр Гамалеи выделил образец штамма «Омикрон»
Мир
Столтенберг исключил компромиссы с РФ по решению Украины войти в НАТО
Экономика
В ПФР рассказали о получателях двух пенсий в декабре
Мир
Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу
Мир
Зеленский прокомментировал инцидент с кораблем в Керченском проливе

Наталия Орейро впервые приехала в РФ по своему российскому паспорту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аргентинская певица и актриса Наталия Орейро впервые посетила Россию после получения гражданства. Об этом она сообщила в пятницу, 10 декабря, своим поклонникам в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте».

Новый сезон «дикого ангела»: зачем Наталии Орейро гражданство РФ
Экономия на налогах и любовь к России заставили звезду добавить к двум своим паспортам третий

«Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», — поделилась Орейро.

По словам артистки, причиной для прилета стало ее участие перезапуске сериала «Дикий ангел». При этом певица уточнила, что не останется в стране на Рождество, так как в Аргентине ее ждет семья, в том числе, сын Мерлин.

Кроме того, артистка рассказала, что занимается подготовкой гастролей по РФ. Также, по ее словам, она собирается сняться в российском фильме и выпустить песню на русском языке.

«Мы не смогли это сделать два года назад. Мы попытаемся приехать в следующем году и сейчас этим занимаемся. Так как я теперь россиянка, нужно обязательно сделать российский концерт», — сообщила она.

10 ноября стало известно, что Наталия Орейро и ее сын получили российское гражданство. Документ артистке вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании российской дипмиссии. Орейро прочла присягу на русском и испанском языках, поблагодарив посла.

После этого артистка изъявила желание записать дуэт с российской балериной Анастасией Волочковой и певицей Ольгой Бузовой. До этого она заявляла о желании сыграть сильную русскую женщину. При этом она отметила, что ей бы хотелось сыграть именно простую русскую труженицу, а не знаменитость.

Всемирную славу Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел». Она также является номинанткой премии Latin Grammy 2001 года в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021