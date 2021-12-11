Наталия Орейро впервые приехала в РФ по своему российскому паспорту

Аргентинская певица и актриса Наталия Орейро впервые посетила Россию после получения гражданства. Об этом она сообщила в пятницу, 10 декабря, своим поклонникам в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте».

«Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», — поделилась Орейро.

По словам артистки, причиной для прилета стало ее участие перезапуске сериала «Дикий ангел». При этом певица уточнила, что не останется в стране на Рождество, так как в Аргентине ее ждет семья, в том числе, сын Мерлин.

Кроме того, артистка рассказала, что занимается подготовкой гастролей по РФ. Также, по ее словам, она собирается сняться в российском фильме и выпустить песню на русском языке.

«Мы не смогли это сделать два года назад. Мы попытаемся приехать в следующем году и сейчас этим занимаемся. Так как я теперь россиянка, нужно обязательно сделать российский концерт», — сообщила она.

10 ноября стало известно, что Наталия Орейро и ее сын получили российское гражданство. Документ артистке вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании российской дипмиссии. Орейро прочла присягу на русском и испанском языках, поблагодарив посла.

После этого артистка изъявила желание записать дуэт с российской балериной Анастасией Волочковой и певицей Ольгой Бузовой. До этого она заявляла о желании сыграть сильную русскую женщину. При этом она отметила, что ей бы хотелось сыграть именно простую русскую труженицу, а не знаменитость.

Всемирную славу Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел». Она также является номинанткой премии Latin Grammy 2001 года в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».