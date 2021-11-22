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Наталия Орейро заявила о желании записать дуэт с Бузовой и Волочковой

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Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро изъявила желание записать дуэт с российской балериной Анастасией Волочковой и певицей Ольгой Бузовой. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ, запись которого опубликована на YouTube.

Латиноамериканской звезде показали ролики с участием российских артисток, и она восхитилась их выступлениями, а также оценила танцы Никиты Джигурды на Красной площади. Когда Орейро показали видео с Филиппом Киркоровым, она сказала, что знает его, потому что выступала с ним вместе на музыкальном фестивале.

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«Поскольку сейчас нам, женщинам, нужно объединяться и проявлять солидарность, я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой», — пояснила свой выбор российских знаменитостей Орейро.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что певица заявила о желании сыграть сильную русскую женщину. При этом она отметила, что ей бы хотелось сыграть именно простую русскую труженицу, а не знаменитость.

Также в этот день Наталия Орейро получила российский паспорт. Церемония состоялась в посольстве РФ. Документ актрисе вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании российской дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках, поблагодарив посла.

25 октября Владимир Путин присвоил артистке гражданство страны.

В июне 2020 года Наталия Орейро рассказала, что подала документы на получение российского гражданства. По словам актрисы, всё началось с шутки в одной из российских программ, которая вышла в эфир в марте прошлого года. Тогда телеведущий сказал Орейро, что она самая русская среди иностранок, на что та согласилась и заявила, что ей не хватает только российского паспорта.

Всемирную славу Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел». Она также является номинанткой премии Latin Grammy 2001 года в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».

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