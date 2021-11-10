Наталия Орейро выразила желание сыграть сильную русскую женщину

Уругвайская актриса Наталия Орейро 10 ноября сообщила, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.

«Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была частью известной истории, а сыграть труженицу», — сказала актриса журналистам.

Орейро рассказала, что во время одной из ее поездок по России «к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лед с путей». Актрису поразила не только физическая сила, но и сила духа этих россиянок, отмечает «РИА Новости».

«Мне бы хотелось сыграть одну из таких женщин», — уточнила Орейро.

Ранее в этот же день стало известно, что Наталия Орейро получила российский паспорт, церемония состоялась в посольстве РФ.

Паспорт актрисе вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании российской дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках и поблагодарила посла.

25 октября Владимир Путин присвоил артистке гражданство страны.

В июне 2020 года Наталия Орейро рассказала, что подала документы на получение российского гражданства. По словам актрисы, всё началось с шутки в одной из российских программ, вышедшей в эфир в марте прошлого года. Ведущий сказал Орейро, что она «самая русская среди иностранок», на что та согласилась и заявила, что ей «только остается, чтобы Путин выдал российский паспорт».

Мировую известность Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел». Она также является номинанткой премии Latin Grammy 2001 года в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».