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Самбист Кодзаев стал победителем «Битвы чемпионов»

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Определился победитель форума боевых искусств «Битва чемпионов 13: школа против школы», который завершился в московском дворце спорта «Лужники». Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Им стал двукратный чемпион мира по самбо Асланбек Кодзаев, который финале за 30 секунд удушающим приемом одержал уверенную победу над Александром Дмитренко, чемпионом мира по кикбоксингу.

Отмечается, что победителя турнира Кодзаева наградили денежным призом в размере 3 млн рублей.

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Замглавы администрации президента России Сергей Кириенко поздравил чемпиона и всех участников турнира.

«Спасибо бойцам, спасибо тренерам! Но главное, что здесь нет проигравших, сегодня победили российские боевые искусства. Мы в очередной раз убедились, что российские мастера боевых искусств — лучшие в мире!» — заявил Кириенко.

В этом году турнир проходил в формате межстилевых поединков, отмечает РЕН ТВ. В ходе бойцовского вечера 10 декабря прошли восемь поединков на выбывание для представителей самбо, грэпплинга, кудо и ушу, кёкусинкай, бирманского бокса, тайского бокса и кикбоксинга.

Ранее в пятницу российский боец смешанных единоборств Андрей Семенов дал прогноз на бой за пояс чемпиона UFC в легком весе американца Дастина Порье и бразильца Чарльза Оливейры. По его словам, исход поединка будет зависеть от тактики.

7 декабря Порье заявил, что его триумф над действующим чемпионом UFC в легком весе Оливейрой «неоспорим». В свою очередь, бразилец отметил, что его шансы на победу крайне высоки.

Телеканал РЕН ТВ покажет трансляцию боя Оливейры и Порье. Российские телезрители смогут посмотреть поединок в прямом эфире в 2:00 (мск) 12 декабря.

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