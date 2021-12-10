Песков ответил на вопрос о льготах для проживающих в Донбассе россиян

Под социальными льготами проживающим в Донбассе россиянам предполагаются в том числе пенсии по возрасту, пособие по нетрудоспособности и инвалидности, по беременности и родам, детские выплаты и многие другие. Об этом 10 декабря заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подразумеваются все выплаты, в том числе вами перечисленные», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Что касается сроков предоставления социальных прав и льгот, представитель Кремля отметил, что вопросами выплат занимается правительство и «это вопрос к ним».

Накануне президент России Владимир Путин обещал поручить правительству продумать, как обеспечить все права и льготы, в том числе социальные, для граждан РФ, живущих за рубежом, в том числе и в Донбассе.

Также глава государства отметил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид.

Ранее, 15 ноября, Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Решение было принято на фоне продолжающейся экономической блокады и пандемии новой коронавирусной инфекции. Глава государства также поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В феврале Путин заявил, что Москва не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах. По словам главы государства, у него «перед глазами стоят» люди, «которые получили травмы и увечья», особенно дети Донбасса.

Комментируя это, Песков заметил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь русскоязычному населению Донбасса, так как больше это делать некому. Представитель Кремля напомнил, что в Донбассе проживает много русскоязычных людей. Он подчеркнул, что сейчас они лишены социального обеспечения со стороны своего государства — Украины.