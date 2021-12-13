Крутой подъем: как китайцы становятся горнолыжниками

В Китае надеются, что Олимпиада не только привлечет 300 млн граждан к занятиям зимними видами спорта, что позволит собрать обозначенный президентом Си Цзиньпином 1 трлн юаней, но и поспособствует экономическому развитию отсталых отдаленных провинций. Что строят к Играм — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Горнолыжный курорт Тайву в Чжанцзякоу, расположенный недалеко от места проведения зимних Олимпийских игр, становится все более популярным у китайцев
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Кроме строительства инфраструктуры в регионе проводятся и работы по озеленению: рабочие сажают деревья
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
В стране насчитывается более 700 горнолыжных курортов, однако лишь 20 из них достаточно крупные, чтобы принять соревнования международного уровня
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Suen
Этот резервуар будет обеспечивать водой снежные пушки на олимпийских объектах
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Во многих регионах Китая, где расположены курорты, в том числе и в Чжанцзякоу, бывают проблемы со снегом. Это также ограничивает их развитие
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Главная задача на долгосрочную перспективу — обеспечить комфортный и интересный отдых на китайских курортах, чтобы все новички становились завсегдатаями
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Однако до этого еще далеко
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Советник по организации Игр Джастин Даунс говорит, что с последнего его визита в 2007 году китайская лыжная индустрия изменилась до неузнаваемости
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Ежегодно зимой на склоны отправляется все больше китайцев. Фиона, сноубордистка из Пекина, одна из них
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Несмотря на серьезные изменения, потребуются еще многие годы, чтобы создать здесь горнолыжную культуру, считает Даунс
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Многие курорты находятся в сельскохозяйственных и горнодобывающих районах
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Эти регионы еще предстоит активно развивать и создавать там необходимую для отдыха инфраструктуру
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
70-летний Гао Маконг живет в Чунли, недалеко от мест проведения зимних Олимпийских игр. Он отмечает, что в последние годы здесь наблюдается бум зимнего спортивного туризма
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Два года назад из Пекина в Чунли провели скоростную железную дорогу, теперь ни один из местных жителей не страдает без работы
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Suen
Так выглядит деревня, построенная в Чжанцзякоу для олимпийцев
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
В стране открывается все больше магазинов, торгующих одеждой и снаряжением для зимних видов спорта
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
На склонах открывают точки общепита с блюдами национальной кухни
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
На Тайву теперь есть даже станция тестирования на COVID-19
На весь экран
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Китай стремится создать процветающую индустрию зимних видов спорта, его спортсмены должны стать лидерами крупнейших международных состязаний, а курорты и оборудование — достичь мирового уровня
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.