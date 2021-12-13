Крутой подъем: как китайцы становятся горнолыжниками

В Китае надеются, что Олимпиада не только привлечет 300 млн граждан к занятиям зимними видами спорта, что позволит собрать обозначенный президентом Си Цзиньпином 1 трлн юаней, но и поспособствует экономическому развитию отсталых отдаленных провинций. Что строят к Играм — в фотогалерее «Известий»