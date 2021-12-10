Илон Маск рассказал о планах уйти с работы и начать карьеру блогера

Американский предприниматель, исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск заявил о планах покинуть место работы и начать блогерскую деятельность.

«Подумываю о том, чтобы уйти с работы и заняться блогерством на полный рабочий день», — написал он в своем Twitter.

Подписчики бизнесмена положительно оценили его идею. Некоторые из них предложили Маску открыть свой YouTube-канал.

При этом в предыдущем сообщении предприниматель опубликовал кадр из компьютерной онлайн-игры League of Legends. В связи с этим пользователи сделали предположение, что глава Tesla станет стримером, дополняет «Газета. Ru».

8 декабря сообщалось, что Маск официально стал бездомным после продажи виллы в Хиллсборо (штат Калифорния, США). Миллиардер продал недвижимость за $32 млн, имя покупателя неизвестно. При этом вилла была «последним домом» предпринимателя.

6 ноября стало известно, что Маск продал более 934 тыс. акций Tesla на общую сумму примерно $930 млн. По итогам торгов стоимость акций компании составила $1013,39 за ценную бумагу.