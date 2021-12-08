Илон Маск продал свой последний дом и официально стал бездомным

Американский предприниматель, исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск официально стал бездомным после продажи виллы в Хиллсборо (штат Калифорния, США). Об этом сообщает в среду, 8 декабря, телеканал Fox News.

Миллиардер продал недвижимость за $32 млн, имя покупателя неизвестно. При этом вилла была «последним домом» предпринимателя. Предыдущие владения Маск продал раннее.

По данным телеканала, поместье под названием Guignecourt было построено в 1912 году французским графом Кристианом де Гинье. Он женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен «золотой лихорадки» (период массовой добычи золота).

Площадь виллы составляет 19 га.

Ранее, в мае 2020 года, Маск заявил о намерении продать почти все свои вещи. По его словам, в ближайшем будущем у него не будет ни одного дома.

Вместе с тем, по данным на 4 декабря 2021-го, состояние предпринимателя сократилось на $15,2 млрд после падения акций Tesla, составив $268,9 млрд. На 8 декабря активы Маска достигли $278 млрд. Он по-прежнему остается на первой строчке в данном рейтинге, согласно результатам Индекса миллиардеров Bloomberg.