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Илон Маск продал более 934 тыс. акций Tesla на сумму $930 млн

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Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск продал более 934 тыс. акций компании на общую сумму примерно в $930 млн. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

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По итогам торгов стоимость акций Tesla составила $1013,39 за ценную бумагу. Кроме того, миллиардер исполнил опционы на покупку 2,1 млн акций стоимостью $6,24 за штуку.

Как сообщает агентство Market Watch, в общей сложности с 8 ноября Маск продал уже около 7,23 млн акций на сумму примерно $7,83 млрд.

11 ноября стало известно, что Маск продал часть своих акций компании на сумму более $1,1 млрд после опроса в Twitter.

6 ноября миллиардер разместил в соцсети опрос, в котором предложил подписчикам определить судьбу 10% его акций Tesla. Он задал вопрос: продавать их или нет, пообещав, что поступит согласно итогам голосования.

В опросе участвовали около 3 млн пользователей: 57,9% поддержали предложение о продаже акций, 42,1% высказались против.

Предприниматель отметил, что в последнее время слишком много разговоров о том, что нереализованная прибыль является способом уклонения от уплаты налогов, поэтому он предложил продать часть акций компании. Он также рассказал, что не получает зарплату наличными или бонусами, а всё его состояние существует в виде акций. Поэтому продажа акций компании — единственный для него способ платить налоги.

10 ноября бизнесмен потерял более $50 млрд из-за падения котировок акций Tesla. За день до этого акции компании торговались в районе €893 за штуку, что на 12,76% меньше, чем в предыдущий день. В общей сложности богатейший человек планеты потерял за двое суток более чем $50 млрд. Отмечалось, что его отрыв от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократился до $83 млрд.

1 ноября журнал Forbes назвал главу Tesla и SpaceX первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.

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