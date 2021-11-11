Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд

Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск продал часть своих акций компании на сумму более $1,1 млрд после опроса в Twitter. Информация об этом появилась в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в четверг, 11 ноября.

Это его первые продажи за последние пять лет. Бизнесмен начал распродажу 8 ноября 2021 года.

По данным Bloomberg, предприниматель мог продать более 930 тыс. акций после обвинений в неуплате налогов. Сделка планировалась еще в сентябре, до проведения Маском опроса о продаже своих активов.

6 ноября миллиардер разместил в своем Twitter опрос, в котором предложил подписчикам определить судьбу 10% его акций Tesla. Он задал вопрос: продавать их или нет, пообещав, что поступит согласно итогам голосования.

В опросе участвовали около 3 млн пользователей: 57,9% поддержали предложение о продаже акций, 42,1% высказались против.

Предприниматель отметил, что в последнее время слишком много разговоров о том, что нереализованная прибыль является способом уклонения от уплаты налогов, поэтому он предложил продать часть акций компании. Он также рассказал, что не получает зарплату наличными или бонусами, а все его состояние существует в виде акций. Поэтому продажа акций компании — единственный для него способ платить налоги.

10 ноября бизнесмен потерял более $50 млрд из-за падения котировок акций Tesla. За день до этого акции компании торговались в районе €893 за штуку, что на 12,76% меньше, чем в предыдущий день. В общей сложности богатейший человек планеты потерял за двое суток более чем $50 млрд. Отмечалось, что его отрыв от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократился до $83 млрд.

1 ноября журнал Forbes назвал главу Tesla и SpaceX первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.

По данным Reuters, 30 июня Маску принадлежало около 170,5 млн акций Tesla. На закрытии торгов 6 ноября одна акция компании стоила $1222. Получается, что 10% пакета, принадлежащего бизнесмену, стоит около $21 млрд, подсчитали в агентстве.