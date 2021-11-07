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Подписчики Маска проголосовали за продажу 10% акций Tesla

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Голосование о продаже 10% акций компании Tesla, принадлежащих ее главе Илону Маску для пользователей Twitter, завершилось в воскресенье, 7 ноября.

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В опросе приняли участие около 3 млн пользователей: 57,9% поддержали предложение о продаже акций, 42,1% высказались против.

Самый богатый человек мира заявил, что для него такой шаг является единственным способом уйти от налогов.

«В последнее время много разговоров о том, что нереализованная прибыль — это способ уклонения от налогов, так что я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Вы это поддерживаете?» — написал Маск.

Миллиардер обещал поступить в соответствии с результатами голосования.

По данным Reuters, по состоянию на конец июня Маску принадлежало около 170,5 млн акций Tesla.

1 ноября он стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $300 млрд.

Состояние Маска подскочило на фоне продолжающегося роста цен на акции Tesla, который начался на прошлой неделе. В ходе торгов в понедельник стоимость ценных бумаг компании обновила рекорд, достигнув отметки $1154,49.

25 октября рыночная стоимость американского производителя электромобилей Tesla превысила на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже отметку в $1 трлн.

Акции компании взлетели на фоне сделки с Hertz Global Holdings Inc., заказавшей 100 тыс. электромобилей. Рост стоимости акций превысил 9%, достигнув $1024,86.

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