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К программе «Приоритет 2030» присоединились 106 вузов

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106 российских вузов стали участниками государственной программы «Приоритет 2030». Главная цель проекта — изменить стандартную модель обучения.

Благодаря программе университеты смогут получить новые технологии и инструменты. Минобрнауки выделит на ее реализацию от 100 млн до 1 млрд рублей.

«Ключевая задача программы — трансформация. Вузы за 10 лет должны не только реализовать какие-то образовательные программы или научные проекты, вузы должны стать новыми, другими. Поэтому для студентов программа «Приоритет 2030» означает возможность узнать много нового, учиться по-новому, осваивать принципиально новые профессии, заниматься большой серьезной наукой», — рассказал директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика», член комиссии по отбору участников программы «Приоритет 2030» Владимир Авдеенко.

В программе участвуют отраслевые и региональные университеты. Ежегодно вузы должны отчитываться о результатах работы.

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