Премьер и семеро ребят: многодетность в верхах и отрихтованные звери

На каких словах чаще всего спотыкались англоязычные дикторы в этом году, кого из политиков Борис Джонсон не смог переплюнуть, став отцом в седьмой раз, и как один знаменитый миллиардер оказался бездомным. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Потому что нельзя быть губастым таким

Верблюды всегда считались одними из самых ценных животных на Аравийском полуострове. Некоторые страны региона даже устраивают ежегодные конкурсы красоты среди породистых «кораблей пустыни» . Самым известным из них на протяжении многих лет оставался конкурс на фестивале верблюдов имени Короля Саудовской Аравии.

В этом году, однако, соревнование с призовым фондом в $66 млн и десятками тысяч горбатых участников оказалось омрачено громким скандалом. Сразу 40 верблюдов были дисквалифицированы за использование искусственной «прокачки» внешности. Как обнаружило строгое жюри, десятки заводчиков втайне накачали своим питомцам губы ботоксом, чтобы они казались полнее, использовали другие филеры, чтобы облагородить им морды, и кормили гормонами роста для набора животными мышечной массы .

И если для людей ухищрения такого рода давно стали нормой (ряд стран даже проводит конкурсы красоты среди тех, кто прибег к услугам пластической хирургии), то среди животных такое не будет котироваться еще очень долго.

Язык сломаешь

Американская компания, отвечающая за субтитры для прямых трансляций, на этой неделе обнародовала рейтинг слов, в произношении которых англоязычные дикторы и обычные люди чаще всего ошибались в 2021 году . Удивительно, но в пятерке таких каверзных слов в английском языке оказался « Омикрон » — новый штамм коронавируса, который, как выяснилось, англичане и американцы произносят по-разному.

Еще одним словом, на котором многие не раз спотыкались, стало Dogecoin — новая криптовалюта, популяризованная Илоном Маском. А также — шотландский город Глазго , принимавший недавно международную конференцию по проблемам изменения климата. Забавно, но правильное произношение этого города не удалось с первого раза ни нынешнему президенту США Джо Байдену, ни одному из его предшественников Бараку Обаме.

Довольно каверзным и трудно произносимым для англоязычной аудитории оказалась и фамилия греческого теннисиста Стефаноса Циципаса , финалиста Открытого чемпионата Франции 2021 года в одиночном разряде. Но что еще удивительнее, немало трудностей в нынешнем году почему-то вызывало и имя всемирно известной певицы Билли Айлиш .

Хорошо еще, что в 2021-м обошлось без извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, чье «пробуждение» в 2010 году сильно усложнило жизнь не только международным авиаперевозчикам, но и подавляющему большинству теледикторов.

Бомж класса люкс

Владелец «заводов, газет, пароходов» Илон Маск стал на этой неделе официально бездомным. Менее двух лет назад основатель компаний SpaceX и Tesla обещал постепенно избавиться от своего обширного портфеля недвижимости, дабы, по его словам, сосредоточиться на миссии по колонизации Марса . И как настоящий мужчина не только сказал, но и сделал, продав на днях последний принадлежавший ему дом. Особняк с 10 спальнями площадью 1486 кв. м, расположенный в Хиллсборо, штат Калифорния, был куплен Маском в 2017 году за $23,3 млн. А ушел неназванному покупателю уже за $30 млн.

В прошлом году Илон Маск успел избавиться сразу от шести объектов недвижимости, также в Калифорнии, вдобавок к еще одному дому, проданному годом ранее. Общая сумма продаж составила $114 млн .

В настоящее время миллиардер и богатейший человек планеты арендует дом стоимостью около $50 тыс. в штате Техас, недалеко от своей корпорации космических технологий.

Семь раз пример

На этой неделе в семье британского премьера Бориса Джонсона случилось пополнение: его супруга Кэрри Саймондс родила дочь , ставшую вторым совместным ребенком пары после сына Уилфреда, появившегося на свет в апреле 2020 года. Впрочем, для главы правительства это уже седьмой отпрыск . Если в первом браке у Джонсона не было детей, то от второго — с адвокатом Мариной Уилер, с которой он развелся после 25 лет совместной жизни, — у него осталось четверо детей. Еще одну дочь Джонсон нагулял вне брака с искусствоведом Хелен Макинтайр. Хотя, как упорно считает бульварная пресса, это не единственный внебрачный ребенок премьера. Сам Джонсон многие годы отказывался говорить, сколько именно у него детей. И лишь однажды заявил в интервью американскому каналу NBC в сентябре 2021 года, что у него их шесть.

При этом Борис Джонсон — далеко не рекордсмен среди известных политиков в плане многодетности. Например, у президента Таджикистана Эмомали Рахмона девять детей — семеро дочерей и два сына. А глава Чечни Рамзан Кадыров воспитывает 12 детей — 10 кровных и двух приемных. И что выгодно отличает двух последних политиков от ветреного британца — их дети родились от одной матери .

Здоровью вредить

Как и многие страны мира, Новая Зеландия боролась с курением преимущественно повышением цен на сигареты. Их стоимость с 2011 года ежегодно увеличивалась на 10%, и сейчас пачка, например, Marlboro стоит в стране $21,3 .

И хотя курящих людей в государстве всего 11,6% (против 18% десятилетием ранее), власти Новой Зеландии решили выйти на нулевой уровень потребления табака. На этой неделе правительство заявило о вступлении с 2023 года в силу запрета на продажу когда-либо в жизни сигарет тем, кому на тот момент будет 14 лет . С каждым годом этот возрастной ценз будут ужесточать, таким образом увеличивая процент жителей, которым будет нельзя курить по закону. Более того, власти намерены снижать содержание никотина в сигаретах, а также заметно сократить — с 8 тыс. до 500 — число лицензированных табачных магазинов.

Таким образом, с постепенным уходом в мир иной нынешнего поколения старых курильщиков страна рассчитывает стать полностью свободной от никотиновой зависимости .