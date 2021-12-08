В Саудовской Аравии верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

Власти Саудовской Аравии предприняли самые масштабные в истории репрессивные меры против участников конкурса верблюдов, причиной стало использование ботокса и раскраски частей тела животных. Об этом 8 декабря со ссылкой на Saudi Press Agency сообщило агентство AP.

Дисквалификация коснулась 40 верблюдов, участвовавших в фестивале короля Абдель Азиза, который стартовал в начале декабря. Организаторы пригласили заводчиков побороться за призовой фонд около $66 млн.

В ходе конкурса строго запрещены инъекции ботокса, подтяжка и другие косметические изменения, призванные сделать верблюдов более привлекательными. Члены жюри определяют победителя на основании формы головы, шеи, горбов, одежды и позы.

Для выявления нарушений судьи используют «специализированные и передовые» технологии. В этом году разразился настоящий скандал. Оказалось, что десятки заводчиков растягивали губы и носы верблюдов, использовали гормоны для укрепления мышц животных, вводили в головы и губы верблюдов ботокс, надували части тела резиновыми лентами и использовали наполнители для расслабления морд.

В рамках фестиваля проводятся также верблюжьи бега, распродажи и другие мероприятия. Власти ОАЭ сохраняют роль верблюда в бедуинских традициях и наследии королевства.

В 2018 году подобный скандал разгорелся на ежегодном верблюжьем фестивале в Саудовской Аравии. Сразу 12 кораблей пустыни были отстранены от участия в конкурсе красоты с призовым фондом $57 млн. Причиной также стал ботокс.