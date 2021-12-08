Прямой эфир
Общество
Росавиация рекомендовала запретить полеты при наличии на самолетах снега
Общество
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Шукшиной
Авто
ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку со штрафами для водителей
Мир
Самую большую рождественскую ель в мире зажгли в Италии
Мир
Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО
Общество
Собянин встретился с сотрудниками подвергшегося нападению МФЦ
Экономика
В Молдавии заявили о ежедневных переводах денег «Газпрому» в счет долга
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Мир
Байден объявил о намерении изучить вопрос о гарантиях безопасности РФ
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

В Саудовской Аравии верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Саудовской Аравии предприняли самые масштабные в истории репрессивные меры против участников конкурса верблюдов, причиной стало использование ботокса и раскраски частей тела животных. Об этом 8 декабря со ссылкой на Saudi Press Agency сообщило агентство AP.

Штрих-кот: нормы о маркировке животных внесут в ГД в осеннюю сессию
Минсельхоз сообщил о готовности законопроекта, в Думе его заждались

Дисквалификация коснулась 40 верблюдов, участвовавших в фестивале короля Абдель Азиза, который стартовал в начале декабря. Организаторы пригласили заводчиков побороться за призовой фонд около $66 млн.

В ходе конкурса строго запрещены инъекции ботокса, подтяжка и другие косметические изменения, призванные сделать верблюдов более привлекательными. Члены жюри определяют победителя на основании формы головы, шеи, горбов, одежды и позы.

Для выявления нарушений судьи используют «специализированные и передовые» технологии. В этом году разразился настоящий скандал. Оказалось, что десятки заводчиков растягивали губы и носы верблюдов, использовали гормоны для укрепления мышц животных, вводили в головы и губы верблюдов ботокс, надували части тела резиновыми лентами и использовали наполнители для расслабления морд.

В рамках фестиваля проводятся также верблюжьи бега, распродажи и другие мероприятия. Власти ОАЭ сохраняют роль верблюда в бедуинских традициях и наследии королевства.

В 2018 году подобный скандал разгорелся на ежегодном верблюжьем фестивале в Саудовской Аравии. Сразу 12 кораблей пустыни были отстранены от участия в конкурсе красоты с призовым фондом $57 млн. Причиной также стал ботокс.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021