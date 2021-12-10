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Сомнологи выявили пользу для творческих способностей от прерывания сна

Французские сомнологи: техника прерывания сна повышает творческие способности
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Техника прерывания сна способствует повышению творческих способностей. К такому выводу пришли сомнологи из Парижского института мозга, пишет Science Advances.

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В исследовании приняли участие 100 добровольцев, которым предлагалось пройти несложный математический тест. При этом специалисты добавили в задания определенные закономерности, помогающие упростить решение задачи.

Испытуемые, которые не смогли выявить закономерность за 30 тестов, отправлялись отдыхать в темную комнату. Они сидели с закрытыми глазами, держа в руках бутылку. В случае ее падения фиксировалось засыпание участников эксперимента, а ученые в этот момент следили за активностью их мозга с помощью электроэнцефалографии, сообщает «Газета.Ru».

После этого эксперты предлагали добровольцам вернуться к решению тестов. Было установлено, что погрузившиеся в сон участники эксперимента в три раза чаще находили необходимую закономерность по сравнению с теми, кто бодрствовал. Однако данный эффект не был выявлен у тех, кто засыпал крепко.

Авторы исследования пришли к выводу, что состояние между сном и бодрствованием характеризуется повышенным творческим мышлением и усилением когнитивных способностей.

Днем ранее врач-сомнолог Максим Новиков сообщил «Известиям», что в зимнее время года у многих людей начинаются проблемы с засыпанием. По словам эксперта, на сон пагубно влияют так называемое нарушение гигиены сна, сухость и духота в спальне.

2 декабря руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин рассказал, почему длительный сон может быть поводом для беспокойства. По словам специалиста, несмотря на то, что недостаток сна вреден для организма, слишком продолжительный сон тоже может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

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