Врач рассказал о вреде длительного сна

Руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин рассказал, почему длительный сон может быть поводом для беспокойства.

По словам специалиста, несмотря на то, что недостаток сна вреден для организма, слишком продолжительный сон тоже может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

Многие заболевания и нарушения сна приводят к увеличению его продолжительности. Это и апноэ сна, и хроническая обструктивная болезнь легких, которая сопровождается избыточным накоплением углекислого газа в крови. Также причиной слишком долгого сна может быть нарколепсия — неврологическая патология, при которой люди могут спать по 12 и более часов в сутки, но при этом не высыпаться», — объяснил врач в беседе с «Ридусом» в четверг, 2 декабря.

Сомнолог отметил, что указанные состояния могут привести к сокращению продолжительности жизни. Поводом для обращения к врачу врач назвал сон длительностью 12–14 часов или более. Если же человек спит дольше обычно только иногда, после пробуждения может появляться легкое недомогание: головная боль, кошмарные сны, разбитость, повышенное артериальное давление, учащенный пульс.

Ранее, в ноябре, исследователи из больницы Лозаннского университета развеяли миф о том, что при медленных волнах активности головного мозга человек погружен в глубокий сон. Так, по результатам тестов ученые сделали вывод, что у людей, страдающих от бессонницы, наблюдается определенное совпадение между сном как с медленными мозговыми волнами, так и с быстрыми, что свидетельствует о том, что они одновременно бодрствуют и спят.