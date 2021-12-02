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Врач рассказал о вреде длительного сна

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Руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин рассказал, почему длительный сон может быть поводом для беспокойства.

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По словам специалиста, несмотря на то, что недостаток сна вреден для организма, слишком продолжительный сон тоже может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

Многие заболевания и нарушения сна приводят к увеличению его продолжительности. Это и апноэ сна, и хроническая обструктивная болезнь легких, которая сопровождается избыточным накоплением углекислого газа в крови. Также причиной слишком долгого сна может быть нарколепсия — неврологическая патология, при которой люди могут спать по 12 и более часов в сутки, но при этом не высыпаться», — объяснил врач в беседе с «Ридусом» в четверг, 2 декабря.

Сомнолог отметил, что указанные состояния могут привести к сокращению продолжительности жизни. Поводом для обращения к врачу врач назвал сон длительностью 12–14 часов или более. Если же человек спит дольше обычно только иногда, после пробуждения может появляться легкое недомогание: головная боль, кошмарные сны, разбитость, повышенное артериальное давление, учащенный пульс.

Ранее, в ноябре, исследователи из больницы Лозаннского университета развеяли миф о том, что при медленных волнах активности головного мозга человек погружен в глубокий сон. Так, по результатам тестов ученые сделали вывод, что у людей, страдающих от бессонницы, наблюдается определенное совпадение между сном как с медленными мозговыми волнами, так и с быстрыми, что свидетельствует о том, что они одновременно бодрствуют и спят.

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