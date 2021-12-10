Нотариусы рассказали о рисках недееспособности при заключении сделок

Недееспособность заключившего сделку может стать риском как для него самого, так и для другой стороны, говорится в материале Федеральной нотариальной палаты, опубликованном в пятницу, 10 декабря.

Уточняется, что по общему правилу в полном объеме дееспособность возникает с 18 лет. Но даже совершеннолетний не всегда отвечает за свои поступки. Человек может быть признан недееспособным вследствие серьезного психического заболевания, из-за алкоголизма, наркомании или пристрастия к азартным играм.

Кроме того, в целом дееспособный человек в конкретный момент может не контролировать себя и не осознавать последствий своих решений. Например, он может находиться в эмоционально подавленном состоянии, путаться в мыслях из-за недавнего инсульта и т.д. И в результате может пострадать.

С другой стороны, «некорректно» проведенная сделка с таким человеком может быть признана недействительной. В случае с куплей-продажей жилья покупатель лишится квадратных метров, и еще не факт, что вернет свои деньги.

Гражданам, чьи близкие ведут себя неадекватно, совершают странные поступки и рискуют попасть в руки аферистов, специалисты рекомендуют подавать заявление в суд, чтобы ограничить их возможности совершать сделки. Судебные решения по дееспособности отображаются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) — как дополнительная информация о владельце объекта.

Нотариус, удостоверяя договор, обязательно проверяет наличие такой записи. Также он проводит беседу, чтобы убедиться, что желающий совершить ту или иную сделку понимает значение своих действий, транслирует свою волю и хочет именно того, о чем говорит.

1 ноября «Известия» сообщали, что представителям недееспособных людей (детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с инвалидностью из-за ментальных нарушений) могут упростить процедуру подтверждения своего статуса для распоряжения средствами на счетах их подопечных. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд в рамках развития формата соцказначейства.