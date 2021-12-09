Грызлов назвал абсурдным предложение Киева включить в СЦКК Францию и Германию

Предложение Киева включить в Совместный центр по контролю и координации за режимом прекращения огня на юго-востоке Украины (СЦКК) Францию и Германию является абсурдным. Такое мнение 9 декабря озвучил полпред РФ в Трехсторнней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов.

«Киев внес проект заявления, содержащий откровенно абсурдные предложения. Показательным примером было предложение украинской делегации до конца сегодняшнего дня радикально реформировать Совместный центр контроля и координации, включив туда Германию и Францию», — сказал он по итогам заседания ТКГ.

Грызлов подчеркнул, что «несмотря на все аргументы Донбасса, украинские представители упорно настаивали на этом нелепом предложении, продемонстрировав полное пренебрежение жизнями своих граждан по обе стороны линии соприкосновения».

Полпред добавил, что в подобных условиях Донецк, Луганск и ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) не стали продолжать переговоры.

«Мы с пониманием отнеслись к такому решению», — сказал Грызлов.

По мнению полпреда, таким образом Киев «продолжил грубую имитацию переговоров, настойчиво уклоняясь от согласования с Донецком и Луганском каких-либо практических решений по актуальным вызовам соблюдению перемирия».

Накануне Грызлов заявил, что Киев отказывается согласовать с Донецкой и Луганской народными республиками особенности будущего статуса Донбасса. По его мнению, именно из-за того, что стороны не могут достигнуть договоренности, в урегулировании ситуации нет прогресса.

Ранее, 30 ноября, участники общественного движения «Мир Луганщине» опубликовали доказательства преступлений украинских силовиков на территории Донбасса. На линии соприкосновения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ВСУ, регулярно фиксируются случаи нарушения режима прекращения огня.

Так, 29 ноября режим прекращения огня в ЛНР трижды нарушался вооруженными формированиями Украины. В результате обстрелов пострадали несколько жилых домов. Как сообщили участники движения «Мир Луганщине», в пострадавших домах проживали дети.

Ранее, 25 ноября, в ЛНР сообщили, что с 2014 года в результате действий украинских силовиков погибли более 1,7 тыс. мирных жителей республики, в том числе 25 детей. Еще около 3,3 тыс. человек получили ранения.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.