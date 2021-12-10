Псу под хвост: развод, разгром и карьера тиктокера

На больших экранах — танцы и песни на улицах Нью-Йорка, дочь Сергея Бодрова, обаятельный мультфильм о магической собаке и наращивании социальной мускулатуры у записных аутсайдеров, рождественская антисказка о принцессе Диане в исполнении «сумрачной вампирши» Кристен Стюарт и лавстори о начинающем пожилом стендапере и его циничной наставнице. «Известия» выбрали главные новинки киноуикенда.

«Вестсайдская история»

Режиссер: Стивен Спилберг. В ролях: Рэйчел Зеглер, Энсел Элгорт, Майк Фейст, Ариана ДеБос, Дэвид Альварез, Кори Столл, Брайан Д’Арси Джеймс, Рита Морено

С момента, как стало известно, что Стивен Спилберг работает над постановкой мюзикла «Вестсайдская история», весь мир задавался вопросом, зачем это понадобилось великому режиссеру. Особенно после такого прогрессивного блокбастера, как «Первому игроку приготовиться». Ждать пришлось долго, потому что из-за пандемии релиз был отложен на год и состоялся только сейчас, накануне 75-летия Спилберга.

И теперь ясно, что фильм Роберта Уайза может спокойно отправляться на полку: Спилберг не просто сделал ремейк, он оживил мюзикл, словно сдув с него пыль, теперь его образец эталонный. Здесь живые нью-йоркские улицы, «настоящие» пуэрториканцы, опаснейшие уличные драки с агрессивными танцами и парой новых (и очень красивых) музыкальных номеров. В роли Тони-Ромео здесь звезда «Дивергента», «Малыша на драйве» и «Щегла» Энсел Элгорт, он великолепно поет, а еще его персонаж внутренне переродился во время отсидки за непредумышленное убийство. Поэтому Тони хочет уберечь их с Марией-Джульеттой счастье от бесконечных разборок местных банд, вот только страсти слишком накалены: иммигранты озлоблены на сытую и равнодушную Америку, но уезжать не хотят, а белые аборигены не желают трудиться, но понаехавших открыто презирают. Всё как сегодня, хотя время действия — пятидесятые годы, а трущобы, где разворачивается новая трагедия шекспировского масштаба, давно снесли. Говорят, новый фильм Спилберга получит все «Оскары» в этом году, но вряд ли кто-то выступит против этого.

«Спенсер»

Режиссер: Пабло Ларраин. В ролях: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Тимоти Сполл.

Премьера Венецианского фестиваля байопик канонизированной народом мятежной принцессы Дианы Спенсер от знаменитого чилийского режиссера, прославившегося фильмами о пиночетовской диктатуре («Тони Манеро», «Нет») — манифестная антисказка, изнанка мелодраматического тренда о цементирующем семейные узы чудесном Рождестве. Августейшее семейство собирается за столом, со стороны всё очень мило: роскошная елка, благородные лица, здоровенные псы, притулившиеся у камина. Диана (Кристен Стюарт) немного запаздывает — она ездит по городу на автомобиле, пытаясь побыть наедине с собой в преддверии судьбоносных перемен: именно в Сандрингемском дворце, где Виндзоры отмечают праздник, она приняла историческое решение развестись. Впрочем, на момент действия эти мысли смутно терзают Диану — пока она еще пытается играть по правилам, смысла и содержания которых не понимает до конца.

«Ты должна учиться делать то, что ненавидишь, у тебя должно быть два лица — одно твое, другое для камер», — наставляет супругу принц Чарльз. «Сохраняйте спокойствие и улыбайтесь», — советует принцессе ее же горничная, незаметно подпихивая ее к постылому семейному столу. Очень точным попаданием оказалась слишком красивая в сравнении с прототипом «сумрачная вампирша» Кристен Стюарт, скрывающая экстатически нервозное содержание за намеренно скупой мимикой. В итоге у Лорраина вышел фильм-манифест, расцвечивающий краской протестных баррикад извечную драму противостояния личности и бездушной, погрязшей в формальностях государственной машины, олицетворением которой для Дианы оказались демонизируемые ею Виндзоры. Не инфернальные, а просто лицемерные, сжившиеся с церемониалом и правилами, которые, кажется, проросли в их кровь и плоть.

«Море волнуется раз»

Режиссер: Николай Хомерики. В ролях: Ольга Бодрова, Валерий Степанов, Андрей Смоляков, Юлия Ауг

Николая Хомерики давно списали со счетов: дескать, был крупный режиссер, один из лидеров «новых тихих», а потом ушел в коммерческое кино и пропал для приличных людей. А вот и не пропал, оказывается, — снял фильм «для души», маленький, камерный, с четырьмя актерами, включая дебютантку, дочь Сергея Бодрова Ольгу, и сразу победил на «Кинотавре». Правда, на самом фестивале мало кто этого ожидал: в конкурсе картина не была фаворитом, большинство зрителей ругали ее на чем свет стоит, но самые проницательные профессионалы, которых было меньшинство, говорили, что это главный фильм фестиваля. И оказались правы.

Формально фильм Хомерики относится к тому самому артхаусу, над которым принято смеяться и шарахаться как от огня. В фильме практически ничего не происходит: живут на природе девочка и мальчик, а потом встречают словно бы постаревшие версии себя и что-то важное понимают. И это за два с лишним часа. Но Хомерики не рассказывает историю, он делает кино, а чувство киногении у него встроенное, оно заметно в каждом его коммерческом проекте, особенно в недавнем «Белом снеге», от которого почему-то невозможно оторваться. Здесь же Хомерики выпускает это чувство на полную свободу, и оно растворяется в каждом невидимом пикселе кадра. А Александр Родионов написал, как всегда, безупречные диалоги, и этот диалог двух больших художников подарил нам маленькое, но такое драгоценное чудо.

«Честный развод»

Режиссер: Иван Кульнев. В ролях: Александр Робак, Агата Муцениеце, Андрей Борисов, Анна Невская, Андрей Федорцов, Юлия Сулес

Наследующий советским комедиям роуд-муви Ивана Кульнева сталкивает два мира — «уходящую натуру» нынешних пятидесятилетних и молодое племя, циничное, предприимчивое, заточенное на достаток и легкий успех. Немного тюфячистый, олдскульно маскулинный уральский коммерсант Гена с чистой душой и призванным взрывать старорежимные посиделки солдатским юморком «от бати» (Александр Робак) переживает умозрительный кризис среднего возраста и вполне ощутимую брешь в давно и точно пришвартованной семейной лодке поросшей тиной тихой гавани. Любовь всей жизни, со студенческой скамьи и до сих пор, стройная, возрастная красавица-жена (Анна Невская с оленьими глазами) полюбила другого и предложила развод. Гене ничего не остается, как одиноко шататься по барам, где его подхватывает небескорыстная молодая и наглая чаровница, аферистка Милана (Агата Муциниеце). Ей приходит в голову коварный план — сделать из полненького инфантильного и нереализованного мужика (а Гена мечтал стать юмористом и играть в КВН, но жена была против) стендап-звезду TikTok и Instagram. Как мы понимаем, к концу удивительного психологического трипа — простак в компании плута-пикарро — оба героя переживают значительную трансформацию: Милана влюбляется, а Гена наконец понимает, на что похожа уверенность в себе.

«Большой красный пес Клиффорд»

Режиссер: Уолт Бекер. В ролях: Джек Уайтхолл, Дэрби Кэмп, Сиенна Гиллори

Один из самых кассовых релизов обаятельная семейная комедия Уолта Бекера — вольная экранизация нравоучительной детской книжной серии Нормана Бридвелла, в которой объект школьных насмешек, нескладная девочка Эмили, обретает магического друга — огромного красного пса Клиффорда. Он становится для нее чем-то вроде Мэри Поппинс, цветика-семицветика, Черной курицы и Конька-горбунка, с той только разницей, что этот «наставник» учит на антипримере. Клиффорд — настоящий король проигрыша. Воплощение добродушия и наивности, этот трехметровый красавец то и дело влипает в передряги. Слишком заметный питомец разгуливает без поводка в районе Манхэттена, и власти считают его небезопасным. В конце концов Клиффорда и его хозяйку объявляют в розыск. Как и положено в волшебных сказках, история начинается случайным происшествием — мама Эмили уезжает по делам, предоставив девочку заботам своего брата, инфантильного дядюшки Кэйси, за которым нужен глаз да глаз. Таинственный незнакомец дарит девочке красного щенка размером со спичечный коробок. «А он вырастет большим?» — спрашивает девочка. «Смотря как велика будет твоя к нему любовь», — отвечает маг.