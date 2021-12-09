Глава Генштаба Герасимов предупредил Киев о готовности пресекать провокации в Донбассе

Обстановка на востоке Украины обостряется, любые провокации Киева по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Он подчеркнул, что поставляемое Украине вооружение подталкивает Киев к опасным шагам. По словам Герасимова, ВСУ заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов Javelin, поставленных Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты из Турции. В результате обостряется и без того накаленная обстановка, уточняет «Газета.Ru».

«Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — заявил он.

Кроме того, начальник Генштаба назвал недостоверной информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину. Он подчеркнул, что передислокация подразделений в рамках боевой подготовки — это обыденная практика для вооруженных сил любого государства.

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Украина не намерена следовать Минским договоренностям по собственной воле, ее надо заставлять. По его словам, именно для этого и был создан нормандский формат, но Германия и Франция пока «манкируют своими обязательствами».

Ранее, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.