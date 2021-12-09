Путин прокомментировал сообщения о пытках в колониях

Президент России Владимир Путин следил за сообщениями о пытках над заключенными и отметил, что в этом необходимо разобраться. Об этом глава государства заявил 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В ходе заседании главу государства попросили, чтобы все дела о пытках расследовали на уровне центрального аппарата Следственного комитета (СК) РФ, а также чтобы все учреждения, известные как пыточные, были проверены.

«Я следил за тем, что происходит. Нужно внимательно с этим разобраться. Центральный аппарат СК контролирует и проводит предварительное следствие по вопросам, которые стали известны»,— сказал российский лидер.

По словам Путина, в этом вопросе нужны системные меры.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления «пытки».

Ранее, 26 ноября, суд заключил под стражу экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева. Под стражей фигурант пробудет до 25 января. Следствие обвиняет его в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц»).

Вторым обвиняемым в рамках уголовного дела проходит бывший руководитель Мальцева, бывший начальник областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко. Он был арестован в тот же день.

19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области.

Ранее, 10 ноября, 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.