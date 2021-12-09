В Совфеде оценили призыв Украины к ФРГ устроить «холодный душ» России

Призывы посла Украины в Германии Андрея Мельника к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о необходимости «холодного душа» для России в преддверии Нового года и Рождества не способствуют укреплению политического, экономического «здоровья» в Германии и в Европе в целом. Такое мнение в четверг, 9 декабря, выразила в беседе с «Известиями» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, «переохлаждение» всегда опасно, особенно в большой политике. Об этом свидетельствует опыт мирового экономического кризиса 2008 года, последствия которого сохраняются и в настоящее время, подчеркнула сенатор.

«В Германии и сегодня помнят, что начало экономического обвала европейскому рынку положил финансовый кризис, начавшийся в США. Именно поэтому политика Германии, имеющая историю успешных двусторонних экономических и политических связей с Россией, на первое место определяет прежде всего национальные интересы, а не навязываемые США чуждые для немцев правила», — указала она.

Как отметила Ковитиди, европейских партнеров должен насторожить политический цинизм властей США. Так, она обратила внимание на слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Он заявил, что система международных отношений трансформируется в результате активных попыток США «преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых «альянсов, партнерств и институтов», призванных работать в интересах Вашингтона».

«Очевидно, что публичная политическая оценка должна быть дана и нивелированию Вашингтоном деятельности международных институтов, в частности ООН, место которого в новой архитектуре международных отношений и безопасности США уже не видят, называя ее «постепенно уходящей в прошлое», — подчеркнула сенатор.

Соответствующее заявление о необходимости «холодного душа» России Мельник сделал накануне. Он убежден, что новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо организовать противодействие российской политике.

Данное высказывание прокомментировал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его мнению, официальному Киеву вряд ли стоит ожидать каких-либо выпадов немецкой политики в сторону России.

Олаф Шольц 8 декабря стал девятым по счету канцлером ФРГ, сменив на этом посту Ангелу Меркель, находившуюся у власти в течение 16 лет.