Спутники геопространственной разведки вывели на орбиту в Новой Зеландии

В Новой Зеландии запустили ракету Electron. Аппарат вывел на орбиту два спутника геопространственной разведки компании BlackSky. Мини-аппараты дистанционного зондирования Земли весят по 55 кг каждый, передает телеканал «Известия». После нынешнего запуска BlackSky располагает уже 12 аналогичными объектами. К 2022 году группировка будет состоять из 16 подобных аппаратов. Кроме частных заказов спутники будут выполнять задачи в интересах Пентагона и разведслужб США.

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