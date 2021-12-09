Прямой эфир
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид
Общество
У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости
Общество
Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб
Мир
Посол Украины призвал канцлера ФРГ устроить «холодный душ» России
Общество
МВД захотело получать банковскую информацию для доследственных проверок
Мир
Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с РФ
Спорт
Пекин выразил Канаде протест из-за дипломатического бойкота Олимпиады
Общество
Генпрокуратура РФ предложила добавить в законы термин «криптовалюта»
Общество
МЧС еще не обнаружило тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная»

Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Сын Бжезинского предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По России следует нанести «предупредительный удар» в виде отключения страны от системы SWIFT. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах Ян Бжезинский, сын политолога Збигнева Бжезинского.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал он в эфире YouTube-канала Ukraine.

Бжезинский отметил, что в вопросе по сдерживанию России необходим комплексный подход.

Днем ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил вероятность отключения России от мировой финансовой системы SWIFT. Сенатор заявил, что отключить РФ от SWIFT и заблокировать долговые обязательства страны нельзя, потому что Россия является одним из крупнейших игроков глобальной экономики.

Джабаров предположил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, заявившая об обсуждении с союзниками вероятности такого сценария в случае «вторжения» РФ на Украину, выдает свои личные мнения и желания за официальную позицию США, которая не имеет с ней ничего общего.

Агентство Bloomberg 7 декабря сообщило о том, что в США и Евросоюзе рассматривается вопрос введения новых санкций против России, которые коснутся банковского сектора.

За день до этого телеканал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021