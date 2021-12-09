Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

По России следует нанести «предупредительный удар» в виде отключения страны от системы SWIFT. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах Ян Бжезинский, сын политолога Збигнева Бжезинского.

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал он в эфире YouTube-канала Ukraine.

Бжезинский отметил, что в вопросе по сдерживанию России необходим комплексный подход.

Днем ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил вероятность отключения России от мировой финансовой системы SWIFT. Сенатор заявил, что отключить РФ от SWIFT и заблокировать долговые обязательства страны нельзя, потому что Россия является одним из крупнейших игроков глобальной экономики.

Джабаров предположил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, заявившая об обсуждении с союзниками вероятности такого сценария в случае «вторжения» РФ на Украину, выдает свои личные мнения и желания за официальную позицию США, которая не имеет с ней ничего общего.

Агентство Bloomberg 7 декабря сообщило о том, что в США и Евросоюзе рассматривается вопрос введения новых санкций против России, которые коснутся банковского сектора.

За день до этого телеканал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует.