Прямой эфир
Экономика
В бундестаге отвергли шантаж России СП-2 из-за Украины
Мир
В США заявили о политике «открытых дверей» в вопросах расширения НАТО
Происшествия
Экипаж севшего на мель на Сахалине сухогруза начали эвакуировать
Мир
Трамп назвал «неравным матчем» для США переговоры с Путиным
Общество
В четырех районах Магадана объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
Происшествия
Эвакуация экипажа севшего на мель на Сахалине сухогруза завершена
Мир
Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану вооружение
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Общество
Москву накрыл мощнейший за последние 70 лет снегопад
Общество
Адвокат рассказала о штрафах за шум и пиротехнику в новогодние праздники

Bloomberg сообщило о рассмотрении США новых санкций против России

Bloomberg: новые санкции США против России могут коснуться обмена валют
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Агентство Bloomberg 7 декабря сообщило о том, что сейчас в США и Евросоюзе (ЕС) рассматривается вопрос введения новых санкций против России, которые коснутся банковского сектора. По информации агентства, санкции будут введены в случае вторжения России на Украину.

Снова зелено: кто в ЕС обсуждает санкции против РФ из-за газового кризиса
И что на самом деле спровоцировало скачок цен на энергоносители в регионе

США могут ввести санкции против крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Также источники агентства утверждают, что Штаты могут огранить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства.

В качестве радикальных мер обсуждается возможность отключения России от SWIFT. Также рассматривается вопрос об ограничении конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты.

Днем ранее канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

Тогда сообщалось, что речь идет о рестрикциях в отношении «окружения президента РФ Владимира Путина». Кроме того, санкции могут затронуть российский суверенный долг.

Как отметил источник, США и Брюссель могут ввести против Москвы худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись в отношении государств, за исключением КНДР и Ирана.

3 декабря президент США Джо Байден заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины. По словам политика, он поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками и Украиной по складывающейся ситуации.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021