Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, только если и Москва пойдет навстречу.

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России», — заявил он в интервью британскому телеканалу Sky News.

При этом глава украинского МИДа подчеркнул, что Киев не будет уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития государства, в частности о европейской и евроатлантической интеграции.

По словам Кулебы, требования РФ должны быть рациональными и законными. Он пояснил, что призывы России к Украине отказаться от собственной внешней политики или вхождения НАТО являются нелегитимными.

Украинский министр рассчитывает на помощь западных партнеров в случае эскалации у российско-украинской границы в виде пакета «беспрецедентных санкций», которые приведут к «катастрофе для российской экономики», передает телеканал.

Ранее в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российско-американские переговоры позволили «сдержать эскалацию». Он приветствовал дипломатические усилия США по переговорам с Россией.

2 ноября на Украине заявили о возможности восстановить отношения с Россией. Как подчеркнул внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский, это должно являться одной из стратегических целей украинского руководства наряду с восстановлением единства страны.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил Песков.