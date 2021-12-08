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Глава МИД Украины отметил вклад переговоров Путина и Байдена в деэскалацию

Глава МИД Украины Кулеба: Переговоры Путина и Байдена позволили «сдержать эскалацию»
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Переговоры между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным позволили «сдержать эскалацию». Об этом 8 декабря заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

Он приветствовал дипломатические усилия США по переговорам с Россией, сообщает агентство Reuters. По словам Кулебы, приоритетом является разработка пакета мер сдерживания, чтобы предотвратить якобы военную эскалацию Москвы.

«Сам по себе контакт служит сдерживанием и деэскалацией», — заявил глава украинской дипломатии.

По его словам, в четверг пройдут переговоры Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Они обсудят дальнейшие шаги по «сдерживанию России» и возвращению к мирным переговорам в Нормандском формате.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по обе стороны Атлантики, чтобы добиться этого», — заключил Кулеба.

Накануне вечером Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение глав государств длилось два часа, сообщает сайт «Газета.Ru».

В Кремле заявили, что саммит Россия — США носил откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с РФ.

Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

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