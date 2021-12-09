Прямой эфир
Мир
«Барселона» впервые за 21 год не вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Экономика
Потребление электроэнергии может вырасти в 2,5 раза из-за майнеров
Экономика
В России подскочили продажи мандаринов и коробок конфет
Интернет
Глава Instagram рассказал о нововведениях для безопасности детей
Общество
ГП и Минтранс выступили за ужесточение санкций за задержки авиарейсов
Мир
Блинкен и Столтенберг обсудили возможные действия НАТО по Украине
Общество
Авиавласти назвали официальную причину обледенения самолета S7
Общество
В НИИ эпидемиологии объяснили подъем заболеваемости гриппом
Мир
В Палестине назвали условие проведения выборов в стране
Политика
Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект

«Барселона» впервые за 21 год не вышла в плей-офф Лиги чемпионов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Барселона» установил исторический антирекорд. Команда впервые за последний 21 год не сумела пробиться в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Месси Боку: почему легенда мирового футбола покидает «Барселону»
Великий аргентинский футболист уезжает из Каталонии после 20 лет в системе клуба

В решающем поединке группового этапа, который состоялся 8 декабря, «Барселона» разгромно уступила в гостях «Баварии» (0:3).

В итоге «Барселона» заняла только третье место в турнирной таблице и продолжит борьбу в Лиге Европы, где выступит впервые за 17 лет существования турнира, пишет «Спорт-Экспресс».

Последний раз «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии группового этапа в сезоне-2000/01.

6 ноября сообщалось, что ФК «Барселона» договорился с Хави Эрнандесом, чтобы тот стал главным тренером команды до конца текущего и еще на два будущих сезона.

Предшественник Хави нидерландец Рональд Куман покинул пост 27 октября. Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021