«Барселона» впервые за 21 год не вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Барселона» установил исторический антирекорд. Команда впервые за последний 21 год не сумела пробиться в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В решающем поединке группового этапа, который состоялся 8 декабря, «Барселона» разгромно уступила в гостях «Баварии» (0:3).

В итоге «Барселона» заняла только третье место в турнирной таблице и продолжит борьбу в Лиге Европы, где выступит впервые за 17 лет существования турнира, пишет «Спорт-Экспресс».

Последний раз «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии группового этапа в сезоне-2000/01.

6 ноября сообщалось, что ФК «Барселона» договорился с Хави Эрнандесом, чтобы тот стал главным тренером команды до конца текущего и еще на два будущих сезона.

Предшественник Хави нидерландец Рональд Куман покинул пост 27 октября. Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).