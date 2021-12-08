Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото

Дела о нарушениях масочного режима можно проводить без экспертиз и расследования, достаточно фотографии и протокола. Об этом 8 декабря говорится в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.

Суд вынес решение, рассмотрев кассационную жалобу продовольственного магазина в районе Люблино, Москва. В торговую точку пришли представители управы и увидели продавца без маски. В итоге по составленному протоколу суд оштрафовал его на 100 тыс рублей по части 1 статьи 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»).

После вердикта представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до верховной судебной инстанции. В обосновании требований он указал, что суд первой инстанции не назначил экспертизу по фото и не допросил понятых.

Коллегия Верховного суда согласилась с выводами первой инстанции. По мнению судей, для установления административного правонарушения нет нужды в использовании специальных познаний.

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», — цитирует «РИА Новости» выдержку из постановления.

Как добавляет «Газета.Ru», контролируют выполнение масочного режима как правоохранительные органы, так и местные власти.

15 ноября сообщалось, что НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработал уникальную интеллектуальную систему, которая может усилить контроль за ношением масок. Она определяет наличие маски на лице и правильность ее ношения. Также она ведет статистику нарушений и голосом оповещать человека о нарушении.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.