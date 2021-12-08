Стала известна причина обледенения самолета S7

Причиной обледенения самолета S7, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан — Новосибирск и экстренно приземлившегося в Иркутске, стало неудаление снега с передней части фюзеляжа. Об этом 8 декабря сообщил источник «Известий».

«Причиной стало неудаление снега с передней части фюзеляжа. Снег растаял, превратился в барьеры льда и закупорил отверстия приемников», — рассказал источник.

По данным «Известий», проблемы с управлением воздушным судном начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Самолет начал сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

6 декабря восточное межрегиональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также в этот день сообщалось, что в Магадане проводят анализ качества противообледенительной обработки.

Генеральный директор аэропорта Магадан Дмитрий Сиволобов в свою очередь опроверг вероятность того, что самолет S7 обработали некачественной незамерзайкой. Он также добавил, что не все воздушные судна обрабатываются антиобледенительной жидкостью перед вылетом. Решение о необходимости обработки принимает командир экипажа в зависимости от погоды, пояснил Сиволобов.