Российские кинотеатры собрали 30 млрд рублей за девять месяцев

Кассовые сборы российских кинотеатров превысили 30 млрд рублей за девять месяцев этого года. Сентябрь 2021-го побил рекорд 2019 года по проданным билетам. За один месяц кинопоказы посетили 11,8 млн зрителей, сообщает телеканал «Известия». Показатели на 2,2% превысили результаты двухлетней давности. Прирост в денежном выражении составил 16,1%. Однако итоговый успех 2019 года пока повторить не удается: тогда общие сборы кинопроката России выросли до 55,5 млрд рублей. Лидером российского проката стал «Веном 2». Боевик по комиксам Marvel заработал 2,3 млрд рублей.

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