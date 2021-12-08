На поверхность подняли тело еще одного погибшего на шахте «Листвяжная»

Спасатели подняли на поверхность тело еще одного погибшего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Сейчас продолжаются поиски последнего погибшего шахтера, сообщили в пресс-службе МЧС России, сообщает телеканал «Известия».

Семьям погибших и пострадавших выплатили почти 448 млн рублей. 104 пострадавшим и обратившимся в больницу выплачено по 500 тыс. рублей. 142 человека, находившиеся в момент аварии в шахте, но не обратившиеся в медицинские учреждения, получили по 100 тыс. рублей.

Из 51 семьи погибших на данный момент деньги получили 50. По решению одной семьи погибшего шахтера, средства будут перечислены после завершения всех процедур, связанных с опознанием.

Решен вопрос о приобретении 52 квартир. На сегодняшний день куплены 10 общей стоимостью 42 млн 381 тыс. рублей.

По данным МЧС, газовая обстановка в шахте стабильная. Проводится откачка воды, восстанавливают вентиляционные сооружения, берут пробы воздуха. В смену работает от четырех до шести отделений горноспасателей.

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек. По данным МЧС, причиной аварии мог стать взрыв метано-воздушной смеси.

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