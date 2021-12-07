Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель впервые за 11 лет не возглавила список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Обновленный рейтинг был опубликован во вторник, 7 декабря, на официальном сайте издания.

Меркель не оказалась на первой строчке списка впервые с 2010 года и в третий раз с момента его появления в 2004 году. В 2021 году политика в этот рейтинг не включили.

В текущем году первое место заняла американский филантроп и бизнесвумен Маккензи Скотт, экс-супруга главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса. Ее вклад в благотворительность оценивается более чем в $8,5 млрд.

Второе место в рейтинге по данным Forbes заняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной на своем посту. Кроме того, до Харрис должность вице-президента США не занимали афроамериканцы.

«Бронза» рейтинга оказалась у президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. До 2019 она возглавляла Международный валютный фонд. Обе должности она заняла первой из женщин.

4 декабря исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в последний раз на посту главы правительства обратилась к согражданам и призвала их прививаться от COVID-19.

Меркель также поблагодарила граждан, соблюдающих правила и ограничения, призванные победить коронавирус.

2 декабря во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоялись торжественные проводы Меркель с поста канцлера. Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору главы кабмина, среди которых был и панк-хит из ГДР Нины Хаген — Du hast den Farbfilm vergessen (нем. «Ты забыл цветную пленку»).

16 ноября сообщалось, что в бюро Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ будут работать девять человек. Кроме того, отмечалось, что вероятный размер пенсии Меркель составит порядка €15 тыс. (1,2 млн рублей). Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

24 ноября сообщалось, что заседание бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря.

Срок выборов канцлера законодательно не установлен. Самый короткий промежуток между парламентскими выборами и выборами канцлера в 23 дня был зафиксирован в 1983 году.