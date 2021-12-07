Россия сможет оспорить решение по скифскому золоту в 2022 году

Решение суда в Амстердаме о передаче Украине коллекции скифского золота, которая принадлежит музеям Крыма, может быть оспорено в Верховном суде Нидерландов в 2022 году. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«И участвовать в этом будут, естественно, Музей Алларда Пирсона, крымские музеи и, понятно, Украина, которая вошла в эту историю позже», — отметил он, передает ТАСС.

По его словам, при этом будет «довольно сложно вводить еще игрока» при рассмотрении в верховном суде.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. Инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение апелляционного суда Амстердама неправомерным и возмутительным. Он подчеркнул, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, а значит, экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федкрации Владимир Джабаров назвал решение суда политизированным и ангажированным. Он указал на то, что скифское золото всегда хранилось в Крыму, и задался вопросом, где его могут хранить на Украине.

17 ноября директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина рассказала, что Россия намерена обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.